Il 2020 sarà l'anno in cui in cui troveremo, finalmente, vita aliena intelligente?

Secondo le stime, ogni stella presente nella Via Lattea (dai 150 ai 250 miliardi) ospita in media più di un pianeta. Le probabilità dell'esistenza di vita aliena intelligente, quindi, sono molto alte. Riusciremo a trovarla nel 2020? Space.com ha chiesto ai migliori esperti del settore.

Secondo Seth Shostak, astronomo del SETI di Mountain View, California, "il 2020, probabilmente, non si guadagnerà la fama come anno in cui sarà scoperta per la prima volta la vita extraterrestre." La ricerca di esseri intelligenti è in gran parte condotta controllando i sistemi stellari vicini per segnali radio a banda stretta o brevi lampi di luce laser. "Tale obiettivo sarà raggiunto nei prossimi due decenni, ma sicuramente non nel 2020."

La tecnologia e le strumentazioni migliorano ogni giorno sempre di più. Ad esempio, il SETI riceverà nuovi ricevitori per l'Array Telescope Array, e insieme all'Università della California condurrà nuove ricerche per possibili firme laser. "Sono scettico sulla scelta di un anno specifico per la prima scoperta", dichiara Michael Michaud. Nonostante il continuo miglioramento della tecnologia, secondo l'uomo "non copriamo ancora tutte le frequenze, tutti i cieli, per tutto il tempo."

Nonostante le ricerche con il progetto Breakthrough Listen, con il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e la ricerca sulla rilevazione di promettenti biosegnali e tecno-firme, non c'è motivo di pensare che il 2020 sarà l'anno della scoperta di vita intelligente, afferma Steven Dick, studioso di astrobiologia e scrittore. "Dal mio punto di vista, tutte queste cose si combinano per aumentare le possibilità nel prossimo decennio di trovare intelligenza extraterrestre."

La scoperta della vita, comunque, dipenderà anche dalla prevalenza di quest'ultima nell'Universo e dal numero di bersagli che potremo scansionare con le tecnologie disponibili. "Se un sistema stellare su 10 ospita una civiltà avanzata che cerca di entrare in contatto, allora siamo in ritardo nel fare il primo contatto e la notizia che afferma che non siamo soli nell'universo potrebbe arrivare nel 2020", afferma ottimisticamente Douglas Vakoch, presidente dell'organizzazione no-profit Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI).

Insomma, il 2020 - molto probabilmente - non sarà l'anno della scoperta della vita intelligente nell'Universo per gli addetti ai lavori. Tuttavia, i progressi fatti durante il prossimo anno saranno fondamentali per raggiungere il futuro traguardo, basta solo non arrendersi.