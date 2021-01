Nel 2020 c'è stato il più grande calo di emissioni di carbonio della storia

Non tutto il 2020 è da buttare. Nonostante i terribili avvenimenti che sono divagati nell'anno passato, cali record delle emissioni di gas serra e della domanda di combustibili fossili hanno reso il 2020 un anno da ricordare solo per il clima.

Le Nazioni Unite e il Global Carbon Project hanno affermato che l'inquinamento da carbonio è diminuito del 7% nel 2020, il più grande calo di un anno nella storia. Ricordiamoci che, purtroppo, tale diminuzione è avvenuto anche e soprattutto a causa della pandemia, nonostante alcune autorità del mondo stiano spingendo da anni per far ridurre le emissioni dei paesi.

Continuando con questa tendenza anche nei prossimi anni, si potrebbe raggiungere l'obiettivo dell'accordo sul clima di Parigi. "Temo che se i governi non adottino nuove politiche importanti potremmo ben vedere che il calo delle emissioni che stiamo vivendo quest'anno si riprenderà", ha dichiarato all'AFP Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia.

Sempre secondo Birol, i governi devono inserire politiche energetiche "pulite" - quindi provenienti da fonti rinnovabili - nei loro piani di ripresa economica. A queste stime ottimistiche, si contrappone l'ONU nel suo rapporto annuale. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite il calo delle emissioni del 2020 avrebbe solo un "impatto trascurabile" sul riscaldamento a lungo termine senza un profondo spostamento verso l'energia verde.

In sostanza le conclusioni sono queste: abbiamo sicuramente raggiunto un piccolo traguardo nel 2020 per quanto riguarda la limitazioni dell'inquinamento da carbonio - sicuramente per merito della pandemia da coronavirus - ma dobbiamo continuare su questo percorso per ottenere dei veri risultati, solo così possiamo limitare il nostro terribile impatto sul mondo.