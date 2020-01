Il DigiTimes: nel 2020 i prezzi di RAM ed SSD potrebbero aumentare del 40%

Secondo quanto riferito dal DigiTimes, il prezzo delle memorie flash NAND aumenterà in maniera sostanziale nell'anno appena iniziato, di circa il 40%. Il rapporto proviene da varie fonti e cita produttori di memorie come SK Hynix, Micro e Samsung.

La popolare testata asiatica sostiene che il rincaro avrà ripercussioni importanti sui dispositivi che utilizzano flash NAND come RAM ed SSD, per cui è prevista una vera e propria stangata.

Se questa previsione dovesse rivelarsi veritiera, per gli utenti si tratterebbe di una pessima notizia. Con ogni probabilità ad essere interessati saranno anche gli SSD da 2,5", SSD M.2 ed unità NVMe. Una delle possibili ragioni per cui potrebbe verificarsi questo aumento dei costi sarebbe da ricercare nel blackout che ha interessato uno stabilimento Samsung, che ha portato al blocco della produzione per alcuni tipi di memorie. Le operazioni infatti si sono interrotte nell'impianto di Hwaesong, in Corea del Sud, ed quanto pare ancora non sarebbero riprese. Alcuni rapporti emersi negli scorsi giorni parlavano di almeno tre giorni di blackout per verificare gli impianti e far ripartire le linee produttive.

All'incidente si sarebbero aggiunti anche dei problemi con la fornitura di alcuni materiali utilizzati per la produzione delle flash NAND.

Il 2020 insomma non è iniziato nel miglior modo possibile. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.