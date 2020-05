Quante volte lo abbiamo sentito? "Gli anni 20xx saranno i più caldi mai registrati". Purtroppo, tutto questo è vero e, con l'aumentare delle emissioni, il fenomeno andrà ad incrementarsi sempre di più. Gli ultimi 10 anni, infatti, hanno visto temperature senza precedenti, e il 2020 probabilmente continuerà questa tendenza.

L'analisi delle temperature nel primo trimestre del 2020 lo hanno posizionato come il secondo "primo periodo di tre mesi" più caldo registrato. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha calcolato che attualmente il 2020 ha una probabilità del 74.67% di essere l'anno più caldo mai registrato; mentre ha una probabilità del 99.94% di essere tra i primi cinque e oltre il 99.99% di probabilità di essere tra i primi 10 anni più caldi mai registrati.

Il mese scorso è stato più caldo della media in gran parte del pianeta. In particolare, gli Stati Uniti orientali, l'Asia centrale e orientale e la parte meridionale del Sud America hanno registrato temperature superiori di almeno 2.0 °C rispetto alle medie di marzo dall'inizio dei record. Le temperature da record per marzo sono state registrate su 42 milioni di chilometri quadrati, circa l'8.17% del nostro pianeta.

Secondo il rapporto "marzo 2020 ha segnato il 44° marzo consecutivo e il 423° mese consecutivo con temperature, almeno nominalmente, superiori alla media del 20° secolo." Secondo quanto scritto, inoltre, l'attuale calo indotto dal blocco dell'inquinamento e delle emissioni di anidride carbonica non avrà un effetto duraturo. Potrebbe rivelarsi una breve tregua, ma è improbabile che influenzi il clima a lungo termine.

Insomma, terminati questi duri momenti, il problema del clima continuerà ad esistere.