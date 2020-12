Il 2020 potrebbe essere il secondo anno più caldo mai registrato dall'umanità

Il capo delle Nazioni Unite avverte che il mondo si trova sull'orlo di una "catastrofe climatica", poiché gli ultimi sei anni, dal 2015 al 2020, sono i più caldi dall'inizio delle registrazioni delle temperature (iniziate nel 1850).

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che il rapporto del 2020 precisa che "incendi apocalittici, inondazioni, cicloni e uragani sono sempre più la nuova normalità", durante un discorso alla Columbia University di New York sullo stato del pianeta. "L'umanità sta dichiarando guerra alla natura. Questo è un suicidio. La natura reagisce sempre - e lo sta già facendo con crescente forza e furia".

L'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite ha affermato che il 2020 sembra essere il secondo anno più caldo di sempre. "Abbiamo impiegato circa un secolo perché i nostri gas serra riscaldassero il globo di 1 °C; siamo sulla buona strada per aggiungere un altro 1 °C nei prossimi 30 anni", afferma il segretario generale dell'OMM Petteri Taalas.

C'è da considerare che questo rapporto provvisorio del 2020 sullo stato del clima globale si basa sui dati di temperatura da gennaio a ottobre. Il rapporto finale di quest'anno, infatti, sarà pubblicato a marzo 2021. Solo allora sapremo effettivamente il destino di questo sfortunato 2020. Non ci sono dubbi però: tra inondazioni, uragani e scioglimenti, sicuramente - per quanto riguarda l'ambiente - non è stato un grande anno.