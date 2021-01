Nel 2020 la Terra ha girato più velocemente degli ultimi 50 anni: ecco cosa significa

Il 2020 non smette certo di stupire anche dopo essere finito: i 28 giorni più veloci mai registrati negli ultimi 50 anni si sono verificati tutti nell'anno appena passato. La Terra, infatti, ha completato le sue rivoluzioni attorno al proprio asse di alcuni millisecondi più veloci della media.

Ovviamente nulla di allarmante, poiché la rotazione del pianeta varia leggermente tutto il tempo. A guidare questo fenomeno sono le variazioni della pressione atmosferica, dei venti, dalle correnti oceaniche e perfino dal movimento del nucleo. L'unica rogna è per gli scienziati che si occupano di "tenere il tempo mondiale".

Poiché la la tendenza generale della rotazione terrestre è diventata "più lenta" da quando sono stati inviati i primi satelliti nella seconda metà del XX secolo, gli addetti ai lavori aggiungevano il cosiddetto "secondo intercalare" ogni anno alla fine di giugno o dicembre, così da sistemare queste discrepanze tra il tempo astronomico e il tempo universale coordinato.

Dal 1972 in poi, gli scienziati hanno aggiunto qualche secondo intercalare circa ogni anno e mezzo, in media, secondo quanto riporta il National Institute of Standards and Technology. L'ultima aggiunta, infatti, è arrivata nel 2016, quando a Capodanno alle ore 23:59:59, è stato aggiunto un "secondo intercalare" in più.

La recente accelerazione della rotazione terrestre ha portato gli scienziati a parlare per la prima volta di un "secondo intercalare negativo". In poche parole, invece di aggiungere un secondo, potrebbe essere necessario sottrarne uno. Questo perché la durata media di un giorno è di 86.400 secondi, mentre un giorno astronomico nel 2021 - a causa di questa accelerazione - sarà di 0,05 millisecondi più breve; nel corso dell'anno si avrà quindi un ritardo di 19 millisecondi nel tempo atomico.

Il giorno più corto del 2020 è stato il 19 luglio, quando il pianeta ha completato un giro con 1.4602 millisecondi più velocemente.