Nel 2021 la NASA studierà da vicino i buchi neri, le pulsar e le stelle di neutroni

La NASA ha appena assegnato a SpaceX un contratto per lanciare quella che l'agenzia definisce una "missione astrofisica rivoluzionaria". Chiamata Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE), l'idea è di scoprire i misteri dietro i buchi neri e degli altri fenomeni cosmici estremi.

La missione da 50 milioni di dollari prevede di lanciare tre telescopi spaziali in grado di analizzare la polarizzazione dei raggi X cosmici. Con questo tipo di dati, potremmo scoprire come si formano i buchi neri supermassicci, le "Pulsar Wind Nebulae", nebulose che si trovano presso i resti di una supernova, e le magnetars, una stella di neutroni che possiede un enorme campo magnetico, miliardi di volte quello terrestre.

"Non possiamo immaginare direttamente cosa succede vicino a oggetti come buchi neri e stelle di neutroni, ma studiare la polarizzazione dei raggi X emessi dai loro ambienti circostanti rivela la fisica di questi oggetti enigmatici", ha detto Paul Hertz, direttore della divisione astrofisica della NASA.

Una data di lancio preliminare è fissata per aprile 2021 su un razzo Falcon 9 del Launch Complex 39A in Florida. Il progetto, sottolinea Hertz, "aprirà una nuova finestra sull'Universo affinché gli astronomi possano scrutargli attraverso."

"SpaceX è onorata che la NASA continui a riporre la sua fiducia nei nostri collaudati veicoli di lancio per consegnare importanti carichi scientifici in orbita", ha infine dichiarato il presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, in una dichiarazione.