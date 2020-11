Nel 2021 potrete visitare il Titanic per 125 mila dollari

Dopo il ritrovamento dei resti del Titanic e le sofisticate ricerche condotte a più di 4 mila metri di profondità, la compagnia Ocean Gate ha deciso di vendere per 125 mila dollari dei biglietti per poter visitare, tra Maggio e Settembre del 2021, ciò che rimane della nave da crociera più famosa al mondo.

In tutto sono stati organizzati 6 "escursioni" nelle profondità delle coste di Terranova, l'isola canadese scoperta probabilmente dall'esploratore vichingo Bjarni Herjolfsson nel X secolo. I biglietti rimasti, con grande sorpresa di quella fetta dell'opinione pubblica che si oppone alla commercializzazione di un reperto storico così importante e fragile, sono solo 18, in questo momento, su un totale di 54.

Il viaggio dei turisti durerà otto giorni e chi non vi si trova lì per ricerche scientifiche potrà visitare la nave per ben tre ore. Al contrario, gli esperti, affiancati a loro volta da sub preparati, potranno osservare i resti della nave, che una volta appartenevano ai passeggeri del Titanic, tra le 6 e le 8 ore.

Ovviamente il dibattito sul permettere ai turisti di visitare un luogo del genere si è nuovamente infuocato. Molti discendenti dei superstiti della nave, come Beverley Roberts, stanno manifestando apertamente il loro dissenso. La donna in questione, per esempio, ha affermato in un'intervista della BBC che ritiene irrispettoso "guadagnare migliaia di dollari su un tomba di massa", anche se ormai sono stati recuperati da tempo tutti i resti umani.

L'Ocean Gate, in passato, era stata ostacolata proprio per le pressioni delle famiglie delle vittime, membri della comunità scientifica e, più in generale, l'opinione pubblica. La prima spedizione nelle profondità del mare di Terranova era già prevista nel 2018, poi ha cominciato a slittare, arrivando ad essere confermata per l'anno prossimo.

Questa data rappresenta, però, l'ultima occasione per la compagnia di guadagnare dalle escursioni organizzate. Secondo una ricerca del 2016, il Titanic fra 15-20 anni verrà completamente distrutto da un particolare organismo, l'estremofilo, che si riproduce ad una velocità impressionante in tutti quegli habitat "estremi" dove le molecole organiche, come quelle sulla terra, farebbero fatica a sopravvivere.

Proprio per questo motivo, mentre il dibattito si perde nel chiedersi quali potrebbero essere le complicazioni del lasciare che la nave venga "toccata" da mani non esperte, gli scienziati si trovano a rincorrere il tempo per cercare di recuperare più dati possibili prima che sia troppo tardi.

Qualunque saranno gli aggiornamenti su questo discorso, rimane incredibile come il Titanic, dopo il suo naufragio nel 1912, riesca ancora a suscitare così tanta curiosità al punto di essere disposti a pagare migliaia di dollari per poterlo vedere dal vivo.