Il 2021 di Xiaomi dopo il Mi 11 fra pieghevoli, tablet e il nuovo Mi Mix 4

In attesa del lancio globale dello Xiaomi Mi 11, che seguiremo in diretta su Twitch, iniziamo ad analizzare le prospettive future per questo 2021 che per il colosso cinese saranno ricche di novità, a partire dall'attesissimo ritorno dello Xiaomi Mi MIX nella sua quarta iterazione.

Secondo quanto riportato dai colleghi di NotebookCheck, Xiaomi ha intenzione di recuperare due delle sue linee solo apparentemente dimenticate, fra cui appunto la serie Mi MIX e una nuova ganna di tablet Xiaomi, il tutto senza abbandonare lo sviluppo del prossimo foldable.

La notizia più sorprendente riguarda senza dubbio il mercato tablet, il cui destino ha subito un'importante inversione di rotta per via della didattica a distanza e dello smart working.

Il ritorno dell'azienda in questo particolare segmento sarà capitanato molto probabilmente dallo Xiaomi Mi Pad 5, riprendendo quindi la numerazione precedente, e avverrà nel 2021.

Non sorprende a tal riguardo l'ingente iniezione di risorse umane e finanziarie nel settore Ricerca e Svliluppo, in cui Xiaomi ha investito nella misura di 5000 nuovi ingegneri e 2,2 miliardi di dollari a fronte degli 1,55 miliardi dello scorso anno. Numeri che dovrebbero consentire all'azienda di presentare il Mi MIX 4, lo Xiaomi Mi Pad 5 e il nuovo Mi Fold senza particolari problematiche entro quest'anno.

Un anno non tutto rose e fiori per Xiaomi, che si è vista costretta a ricorrere contro il suo inserimento last minute nella lista NDAA dal governo americano uscente.