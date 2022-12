Siamo nel 2022 e il 33% della popolazione globale è ancora offline: i dati ITU

A che punto è l'adozione di Internet nel mondo? I dati del rapporto Measuring Digital Development - Facts and Figures 2022 sembrano dipingere una situazione con degli alti e bassi: benché si siano fatti passi avanti nel corso degli ultimi 365 giorni, ancora tantissime persone restano prive di una connessione ad Internet.

Il rapporto Facts and Figures 2022 è stato realizzato dall'International Telecommnuication Union (ITU), la branca dell'ONU specializzata nel monitoraggio delle tecnologie e delle telecomunicazioni, e indica che, su una popolazione globale di 8 miliardi di persone, solo 5,3 miliardi hanno accesso a internet. Ciò significa che ben 2,7 miliardi di persone sono ancora completamente offline: si tratta del 33% della popolazione del pianeta.

C'è però una buona notizia: la percentuale di persone online è aumentata nel 2022, passando dal 63% al 67% del totale. Lo scorso anno, in totale, circa 2,9 miliardi di abitanti del pianeta non avevano una connessione ad Internet, un PC o uno smartphone. Il miglioramento è dunque palpabile, anche se molto meno rapido del previsto.

L'altro grande dato che emerge dal rapporto è che il numero di persone con uno smartphone è in aumento in maniera vertiginosa, e ormai ha superato in tutte le regioni del globo quello degli individui dotati di un PC o di un laptop. Per questo stesso motivo, il numero di contratti telefonici e di internet in mobilità è aumentato molto più rapidamente di quello dei contratti di rete fissa.

Infine, pare che i più giovani siano anche coloro che hanno più accesso al web: se in media sono il 33% le persone offline a livello globale, tra i giovani tale percentuale scende al 25%, in gran parte grazie alla rapidissima adesione delle nuove generazioni agli smartphone e all'utilizzo delle reti mobili.