Il 2022 sarà un grande anno per Apple Watch: ben tre modelli in arrivo

È ormai da più di un mese che le voci di corridoio relative ai prossimi smartwatch Apple si sono interrotte: le ultime, risalenti a inizio gennaio, parlavano del fatto che Apple Watch Series 8 avrà meno sensori biometrici del previsto. Oggi, invece, è l'insider Mark Gurman a fornire una serie di nuove informazioni su Apple Watch Series 8.

Lo smartwatch, infatti, è stato protagonista dell'ultima puntata della newsletter "Power On" del giornalista di Bloomberg, che ha confermato che il 2022 sarà l'anno migliore per gli smartwatch Apple "dal modello originale di Apple Watch". Insomma, Gurman prospetta un enorme interesse di Apple per i proprio orologi digitali nel 2022, che potrebbe persino andare oltre a Apple Watch Series 8.

L'insider, infatti, spiega che Apple introdurrà ben tre smartwatch nel corso di quest'anno. I device saranno rispettivamente il già noto Apple Watch Series 8, una nuova versione dell'Apple Watch SE e uno smartwatch pensato per gli sport estremi. Benché si tratti di notizie esaltanti, Gurman ha aggiunto poco di nuovo ai suoi precedenti leak sulla lineup Apple del 2022, pubblicati già a dicembre 2021.

In termini tecnici, Gurman ha concordato con gli altri leaker che si sono occupati degli smartwatch spiegando che non si aspetta nuovi sensori sui device nel 2022, nonostante fino alla fine dello scorso anno fosse opinione comune che nei dodici mesi successivi gli orologi intelligenti avrebbero montato numerosi sensori biometrici: per esempio, in molti si aspettavano che Apple Watch avrebbe misurato il diabete.

Tuttavia, il giornalista spiega che Apple Watch Series 8 conterrà update importanti al tracking delle attività dell'utente, insieme ad un chipset migliorato, che dovrebbe garantire performance più solide rispetto all'Apple Watch di serie 7.

Infine, Gurman ha confermato che il prossimo anno verrà interrotta la produzione di Apple Watch Series 3, un device ancora amato dai fan per via del suo prezzo molto basso, ma che ormai sembra aver fatto il proprio tempo ed essere diventato obsoleto.