Il 2022 sarà un anno di grandi novità per AirPods Pro e Max: in arrivo anche nuovi colori

A quanto pare, il 2022 non sarà solo l’anno dei nuovi iPhone 14. Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg nel suo nuovo numero della newsletter settimanale dedicata al mondo Apple, il colosso di Cupertino ha in programma di portare sul mercato diverse novità dal fronte AirPods nel 2022.

Innanzitutto, la Mela ha in programma di rilasciare le AirPods di seconda generazione in autunno, con un nuovo design, e miglioramenti importanti alla qualità audio. Si parla inoltre di una possibile integrazione con l’applicazione Salute: da tempo sul web si rincorrono indiscrezioni secondo cui le AirPods potrebbero monitorare la salute, magari riuscendo a misurare la febbre o il battito cardiaco attraverso dei sensori inclusi su di esse, ma ancora non si sono visti i frutti di queste voci di corridoio.

Nella newsletter Power On, Gurman spiega che “i nuovi AirPods Pro arriveranno in autunno. Gli attuali modelli sono sul mercato dall’autunno del 2019, quindi probabilmente le batterie sono nei guai per i primi acquirenti”.

A ciò dovrebbero aggiungersi nuovi colori per le AirPods Max, che le cuffie lanciate qualche anno fa al prezzo di 550 Dollari. Non è chiaro che tipo di scocche si tratterà, ma nel caso si tratterebbe di una strategia ampiamente consolidata per Apple che a metà ciclo di vita dei suoi prodotti è solita lanciare nuove colorazioni per dare una rinfrescata, emblematico è il nuovo iPhone 13 e 13 Pro verde presentato a marzo 2022.