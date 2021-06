Il 2022 sarà l'anno dei pannelli AMOLED: saranno sul 45% degli smartphone

Se il 2021 secondo gli analisti dovrebbe essere l’anno della fotocamera sotto al display per gli smartphone, il 2022 invece sembrerebbe essere destinato a diventare l’anno degli smartphone con pannello AMOLED, scelta che in futuro dovrebbe diventare il nuovo standard per dispositivi mobili, nonostante la carenza di componenti.

Sono i nuovi dati raccolti dagli esperti di TrendForce a stimare che il numero di dispositivi con schermo AMOLED salirà dalla quota del 39,8% di quest’anno al 45% nel 2022, stabilendo così la “standardizzazione” di questa tecnologia da parte dei maggiori produttori. A guidare il trend saranno, come già si può vedere adesso, Samsung e Apple.

Ciononostante, la maggiore adozione di pannelli AMOLED avrà non pochi ostacoli: innanzitutto, la carenza di componenti necessari per crearli e usarli, che tra l’altro allo stato attuale vengono prodotti solamente da poche aziende tra cui TSMC, Samsung Electronics, UMC e GlobalFoundries. Da una parte si segnala un rapporto chip-wafer minore rispetto a quello visto nel caso di altri pannelli, dato che la dimensione fisica dei chip AMOLED DDI è maggiore e per questo ogni wafer ne contiene meno; dall’altra, invece, si segnala l’impossibilità di soddisfare la domanda di wafer da 12 pollici assegnati alla produzione dei chip AMOLED DDI che, in ogni caso, attualmente sono limitati.

In altre parole, si nota la mancanza di una capacità produttiva sufficiente e per questo la standardizzazione dell’AMOLED potrebbe vedere un rallentamento importante. Se non fosse per la carenza di chip, allora questo problema non sussisterebbe. Gli analisti di TrendForce restano comunque ottimisti e credono che l’AMOLED sia veramente destinato a raggiungere una diffusione pari alla succitata percentuale.

A proposito di smartphone e display, Royole ha creato un display micro-LED liberamente modellabile in forme tridimensionali.