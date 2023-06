Nel 2022 l'App Store ha generato un giro d'affari di 1.100 miliardi di Dollari

Apple ha annunciato che l’ecosistema App Store nel 2022 ha generato un giro d’affari di 1.100 miliardi di Dollari, secondo uno studio condotto da Analysis Group.

Il colosso di Cupertino osserva come l’App Store continui a creare opportunità per gli sviluppatori di tutto il mondo, con oltre il 90% dei pagamenti e delle vendite che sono destinati esclusivamente a sviluppatori ed aziende di tutte le dimensioni, senza alcuna commissione per Apple.

Lo studio di Progressive Policy Institute osserva anche che il settore delle app iOS oggi supporta oltre 4,8 milioni di posti di lavoro negli USA ed Europa.

“Non siamo mai stati così fiduciosi e ispirati dall’incredibile comunità di sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo”, afferma Tim Cook, CEO di Apple. “Come emerge da questa analisi, l’App Store è un marketplace ricco di opportunità, innovativo e vivace. Ora più che mai, vogliamo continuare a investire nel successo degli sviluppatori e nel futuro dell’app economy.”

Il giro d’affari complessivamente è aumentato del 27% tra il 2019 ed il 2020, del 27% tra il 2020 ed il 2021 e del 29% tra il 2021 ed il 2022. Le piccole realtà di sviluppo hanno registrato un incredibile successo sull’App Store, superando i grandi svilupaptori con un aumento delle entrate del 71% tra il 2020 ed il 2022.

Lo studio evidenzia come il giro d’affari sia in forte crescita per tutte le categorie di app. I risultati completi dello studio sono disponibili direttamente sulla newsroom di Apple.