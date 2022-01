Il 2022 di Apple tra nuovi MacBook Air, iPhone 14, Mac Pro e VR: emerge la lineup

A pochissime ore dal via al nuovo anno, il popolare leaker Mark Gurman di Bloomberg nel numero settimanale della sua newsletter "Power On" ha fatto il punto sulla lineup di prodotti che dovrebbe annunciare il colosso di Cupertino nel corso di questo 2022.

Una lineup di prodotti che sarà ovviamente caratterizzata dai nuovi iPhone 14 ed Apple Watch Series 8, di cui si è già iniziato a parlare sui social negli ultimi giorni.

Le novità più corpose però a quanto pare arriveranno dal comparto Mac: Apple starebbe lavorando ad alcuni nuovi modelli di Mac Pro con i nuovi chip M1 Pro ed M1 Max visti all'opera sui MacBook Pro 2021. In arrivo però anche un nuovo Mac Pro più piccolo con CPU 40-core e GPU a 128-core, ma anche un iMac Pro con schermo grande ed un nuovissimo Mac Mini. La sensazione è che proprio nel 2022 Apple concluderà la transizione da Intel ad Apple Silicon, e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso della WWDC.

Fronte MacBook, invece, Gurman parla di quella che è la "più grande riprogettazione dei MacBook Air della loro storia", ma anche un MacBook Pro entry-level aggiornato ed un iPad Pro riprogettato con supporto alla ricarica wireless.

Previsto anche il lancio di un iPhone SE con supporto 5G, che potrebbe arrivare già nelc orso della prima metà dell'anno, mentre in autunno ai nuovi iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 dovrebbe aggiungersi anche un nuovo modello di Apple Watch SE e la tanto chiacchierata variante rugged di Apple Watch.

Gurman conferma anche che Apple starebbe pianificando di lanciare un nuovo monitor esterno che costerà circa la metà del prezzo attuale del Pro Display XDR.

Novità in arrivo anche per la realtà virtuale: il rapporto rileva che quest'anno Apple potrebbe lanciare il suo primo visore per la realtà virtuale con nome in codice N301. Il reveal potrebbe avvenire nel corso della WWDC 2022.