Nel 2022 è boom per gli smartwatch: il mercato cresce del 30%, Apple Watch è il Re

Mentre il mercato degli smartphone registra una grave crisi, a causa dell’inflazione, il settore degli smartwatch non sembra conoscere freno e secondo gli ultimi dati diffusi dalla società Counterpoint dall’inizio dell’anno il settore è cresciuto a livello globale del 30%.

Il boom vero e proprio si è però registrato in India, dove la crescita annuale è stata del 171%, il che ha permesso alla nazione di conquistare il primo posto come più grande mercato di dispositivi indossabili intelligenti del globo.

Counterpoint ha diviso il settore in due comparti: basic smartwatch e HLOS smartwatch. Gli HLOS indicano gli smartwatch di fascia alta in grado di eseguire app di terze parti e dotati di un OS high-end. I basic smartwatch invece sono quelli rivolti a consumatori con budget limitato e con sistemi operativi definiti “leggeri”, su cui girano solo le app base.

Come si può vedere nei grafici presenti in calce, Apple resta il leader nel comparto degli smartwatch di fascia alta con una quota superiore del 50% ed una crescita del 48% su base annua. Samsung, Amazfit, Huawei, Garmin ed altri marchi seguono a ruota, ma è interessante anche evidenziare la crescita su base trimestrale del 62% di Samsung, grazie a Galaxy Watch 5. Complessivamente però su base annua il marchio coreano ha riportato solo un +6%, mentre in India ha perso terreno scivolando sotto il 3%.

Tra gli smartwatch basic invece, Noise detiene il 25%, seguita da Fire-boltt con il 24%, boAt con il 16%, Xiaomi con il 4,2% e Huawei con il 3,2%.