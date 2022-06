2022 in negativo per PC e tablet: secondo esperti ci sarà nuovo calo vendite

Se da un lato il mercato dei TV LCD 4K godrà di prezzi inferiori verso fine 2022, dall’altro gli esperti di IDC hanno le idee chiare relativamente al mercato di PC e tablet, il quale dovrebbe vedere un calo delle vendite piuttosto importante per motivi che, ormai, conosciamo fin troppo bene.

Secondo gli analisti citati, le vendite di computer desktop/laptop e tablet dovrebbe vedere un calo alla luce delle numerose incertezze del mercato globale: tra le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina e i lockdown ancora presenti in Cina che bloccano i componenti negli stabilimenti produttivi, sembra proprio che le vendite di computer siano destinate a calare dell’8,2%, mentre le vendite dei tablet del 6,2%.

Come affermato da Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per IDC Mobility and Consumer Device Trackers: “La carenza di forniture ha afflitto il settore per un po' e i recenti lockdown in alcune regioni della Cina continuano a esacerbare il problema poiché le fabbriche lottano per ricevere nuovi componenti dai fornitori, ma devono anche affrontare problemi a valle quando si tratta di spedire prodotti finiti […] gli arretrati di consegne persisteranno per il resto dell'anno”.

Il vicepresidente del gruppo, Ryan Reith, ha aggiunto che l’equazione ora include guerra, inflazione e lockdown in Cina, e sarà difficile trovare una soluzione sul breve termine. La ricerca parla chiaramente di una forte domanda soprattutto in ambito commerciale-aziendale che, tuttavia, ora sta calando a causa delle crescenti preoccupazioni. Insomma, l’incertezza rimane decisamente alta.

Al contrario, il mercato smartwatch è in netta crescita con Samsung e Apple alla guida del settore.