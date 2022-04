Nel 2022 le reactions sono ovunque: ora anche in Google Docs

Sono passate poche settimane dal via al lancio delle reaction su Whatsapp ed ormai appare sempre più chiaro che il 2022 sarà l’anno delle reactions. A conferma di ciò, arriva la notizia che anche Google le implementerà in Google Docs.

Come spiegato da Google in un post pubblicato sul proprio blog, gli utenti che quotidianamente si affidano alla suite Google Docs per collaborare con i colleghi potranno non solo inserire commenti in forma testuale, ma anche reaction sotto forma di emoji, proprio come accade per i messaggi e sui social media.

“La nuova funzione di reazioni emoji fornisce un'alternativa meno formale ai commenti per esprimere le tue opinioni sul contenuto del documento” spiega Google, secondo cui la nuova opzione appare quando si evidenzia il testo in un documento mentre si è in modalità modifica: qui si vedrà l’icona “Aggiungi reazione” che permetterà di esprimere le proprie opinioni sui contenuti attraverso le tante emojicon.

Col passare degli anni (Google Docs ha da poco festeggiato il 15esimo compleanno), la suite di produttività cloud del colosso dei motori di ricerca si è ritagliata un ruolo sempre più importante anche grazie alle numerose funzionalità che hanno reso le varie app sempre più smart ed utili per un pubblico più ampio.