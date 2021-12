Nel 2022 tornerà il roaming: ecco dove, quali saranno i costi e il motivo

Signore e signori, il 2022 sta per arrivare e porterà con sé un ritorno non particolarmente gradito: le tariffe legate al roaming. Sì, avete capito bene: se avete intenzione di viaggiare, presto potreste essere di nuovo soggetti a quel tipo di questione, anche se è bene chiarire che non si tratta di una decisione dell'UE.

Infatti, mentre per quel che riguarda l'Europa è stato prorogato il roaming gratuito fino al 2032 (quindi ottime notizie da quel punto di vista, dato che si sta portando avanti la normativa Roam Like Home originariamente introdotta nel 2017), lo stesso non vale per il Regno Unito, vista la Brexit. In parole povere, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Uswitch, in UK a partire da gennaio 2022 i principali operatori telefonici inizieranno a reintrodurre le tariffe legate al roaming.

Non si tratta solamente di una mossa che coinvolge i cittadini del Regno Unito, in quanto anche chi viaggerà in UK dovrà "sottostare" alle tariffe. In questo contesto, alcuni operatori come il tedesco Telekom hanno già esteso fino a fine 2022 il periodo di roaming gratuito per coloro che si recheranno nel Regno Unito a partire dall'Europa, ma capite bene che non tutti gli operatori potrebbero fare lo stesso e che comunque si va verso il ritorno delle tariffe.

In ogni caso, per farvi degli esempi concreti, a partire dal 6 gennaio 2022 Vodafone reintrodurrà la tariffa da 2 sterline al giorno e alcuni pass. Inoltre, altri operatori telefonici del Regno Unito faranno lo stesso in seguito. Ad esempio, 3 reintrodurrà la tariffa a partire dal 23 maggio 2022. Le date valgono quantomeno per quel che riguarda i residenti in UK che si recheranno in Europa, mentre per gli europei che visiteranno il Regno Unito potrebbero esserci delle proroghe, come detto in precedenza.

Inoltre, anche per coloro che hanno sottoscritto abbonamenti prima di un determinato periodo, che varia a seconda dell'operatore, potrebbe esserci un periodo di transizione. Tutto dipende dagli operatori coinvolti, ma quel che è certo che è la Brexit sta facendo tornare il roaming. In parole povere, se nel 2022 avete intenzione di recarvi nel Regno Unito, un controllo relativo alla scelta effettuata dal vostro operatore telefonico in merito al roaming potrebbe farvi evitare eventuali "sorprese".