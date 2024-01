Il 2023 è l'anno più caldo della Terra, ma c'è un'altra brutta notizia

Il 2023 è stato ufficialmente l'anno più caldo mai registrato, con un aumento della temperatura superficiale della Terra che ha quasi raggiunto il limite critico di 1,5 gradi Celsius. Secondo i monitoraggi climatici dell'Unione Europea, il cambiamento climatico ha intensificato ondate di calore, siccità e incendi boschivi in tutto il pianeta.

Tutto questo non ha fatto altro che far salire il termometro globale a 1,48°C sopra i livelli preindustriale. Questo dato è particolarmente allarmante perché quasi la metà dell'anno ha superato il limite di 1,5°C, oltre il quale gli impatti climatici sono più propensi a diventare auto-rinforzanti e catastrofici.

La situazione è stata descritta come un'anteprima del "futuro catastrofico che ci aspetta se non agiamo ora" dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Anche se la temperatura media superficiale della Terra dovesse superare il limite di 1,5°C nel 2024, come alcuni scienziati prevedono, ciò non significherebbe che il mondo ha fallito nel rispettare l'obiettivo dell'Accordo di Parigi.

Tale fallimento si verificherebbe solo dopo diversi anni consecutivi al di sopra della soglia, e anche allora il trattato del 2015 prevede la possibilità di ridurre la temperatura della Terra dopo un periodo di "superamento". Nel frattempo, però, il 2023 ha visto incendi massicci in Canada, siccità estreme nel Corno d'Africa e nel Medio Oriente, ondate di calore estive senza precedenti in Europa, Stati Uniti e Cina, insieme a un calore invernale record in Australia e Sud America.

Gli eventi estremi continueranno a peggiorare fino a quando non ci allontaneremo dai combustibili fossili e raggiungeremo emissioni nette zero. L'anno appena passato ha anche stabilito un altro record inquietante: due giorni a novembre hanno superato la soglia di oltre due gradi Celsius. Le temperature oceaniche globali sono state anche "persistentemente e insolitamente elevate", con molti record stagionali infranti da aprile.

Gli oceani assorbono più del 90% del calore in eccesso causato dall'attività umana e svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima terrestre. Le temperature in aumento hanno anche accelerato lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio, che aiutano a prevenire che enormi ghiacciai in Groenlandia e nell'Antartico occidentale scivolino nell'oceano e aumentino il livello del mare.

Il metano è il secondo maggior contributore al riscaldamento globale dopo la CO2 ed è responsabile di circa il 30% dell'aumento delle temperature globali dalla rivoluzione industriale, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP).