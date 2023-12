Il 2023 è l'anno record degli studi scientifici 'falsi'!

Secondo una recente analisi condotta dalla prestigiosa rivista Nature, il numero di ritrattazioni emesse nel 2023 ha superato i precedenti record annuali. Cosa sta succedendo?

Dopo aver imparato il linguaggio dei segni nel mondo scientifico, questa volta l'editore Hindawi, una filiale londinese della Wiley, è responsabile della maggior parte delle ritrattazioni fino ad oggi. Considerando esclusivamente il 2023, l’editore ha infatti ritirato oltre 8.000 articoli.

"Nel dinamico mondo dell'editoria accademica, i ricercatori si trovano alle prese tra crescenti pressioni per pubblicare", ha affermato Hindawi. Ma chi sono i principali trasgressori?

I peggiori trasgressori provengono da nazioni come Arabia Saudita, Pakistan, Russia e Cina. Questi paesi hanno infatti registrato i tassi di ritrazione più elevati negli ultimi due decenni.

Il grosso problema, secondo Richard Van Noorden di Nature, è che "le ritrattazioni stanno aumentando a un ritmo che supera la crescita degli articoli scientifici".

"L’analisi di Nature suggerisce che il tasso di ritrattazione, ovvero la percentuale di articoli pubblicati in un dato anno che vengono poi ritirati, è più che triplicato negli ultimi dieci anni. Nel 2022 ha superato lo 0,2%", afferma lo stesso autore.

Tra i paesi che hanno avuto il maggior numero di ritrattazioni (più di 100.000 negli ultimi 20 anni), l’Arabia Saudita è quella con il punteggio più alto con addirittura 30 articoli ritirati su 10.000. Ma quali potrebbero essere le cause principali?

Tralasciando frasi (e inferenze) decisamente "forzate", sempre più frequenti sono citazioni fraudolente e plagio. Tutto da buttare quindi? Assolutamente no, anzi!

Nonostante questo preoccupante fenomeno, il fatto che gli editori stiano ritrattando questi contributi è in realtà un punto di forza del mondo dell’editoria scientifica e accademica. Essere disposti a rivedere i propri articoli che non soddisfano gli attuali standard, dimostra che esiste ancora un briciolo di onestà e integrità all’interno del sistema.

Considerando quindi scoperte come l’IA in grado di leggere il pensiero, siamo convinti che il mondo scientifico non sia assolutamente in crisi ma potremmo addirittura parlare di una sorta di "periodo d’oro".