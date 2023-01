Il 2023 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli? Samsung potrebbe 'tremare'

Abbiamo già fatto riferimento rapidamente alla questione nel nostro approfondimento sulle questioni Tech da tenere d'occhio nel 2023, ma adesso, a calici fermi, è giunto il momento di dare un'occhiata un po' più dettagliata a un report che indica quello appena iniziato come l'anno degli smartphone pieghevoli.

A tal proposito, come riportato da Gizchina e ITHome, una recente previsione di Digital Supply Chain Consultants (DSCC) fa intendere che i prossimi 12 mesi potrebbero rappresentare un ottimo periodo per quel che concerne le vendite degli smartphone pieghevoli. Infatti, in seguito ai primi anni che possono essere considerati di "consolidamento", adesso la categoria dei foldable sembra essere sufficientemente matura per poter "fare sul serio".

Non che sul mercato non ci siano già degli smartphone pieghevoli che possono essere ritenuti "maturi", ma i dati del Q3 2022 si sono rivelati all'altezza delle aspettative: si fa riferimento a circa 5,2 milioni di unità di smartphone pieghevoli Samsung vendute nel corso degli ultimi mesi. La questione interessante è però rappresentata dal fatto che, in realtà, il 2023 potrebbe vedere un calo del 50% su base trimestrale per Samsung.

Perché allora si fa riferimento al 2023 come l'anno degli smartphone pieghevoli? Stando ai report, potrebbe trattarsi dei 12 mesi in cui effettivamente Samsung, che finora ha dominato la scena, potrebbe avere ampia concorrenza (anche in Europa). Si fa dunque riferimento a un aumento significativo del mercato in generale, grazie all'entrata "a gamba tesa" di altri brand nel mondo foldable.

A spostare il mercato, sempre secondo le previsioni, dovrebbero essere realtà come Google e OPPO, ma si fa riferimento anche a brand come Xiaomi e Vivo, nonché a una sempre più "agguerrita" Motorola. Secondo DSCC, tutto ciò dovrebbe portare a un incremento del 33% in termini di spedizioni di smartphone pieghevoli in generale. Si fa riferimento a un totale di 17 milioni di unità. Chiaramente per il momento si fa tratta semplicemente di previsioni: il 2023 rappresenterà effettivamente l'anno dei foldable? Staremo a vedere.