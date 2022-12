Il 2023 è arrivato: 3 questioni Tech con cui avremo a che fare

Il mondo della tecnologia non si ferma essenzialmente mai, se non per un rapido brindisi di Capodanno (tranquilli, ciò che state leggendo è stato scritta prima, anche se non troppo). In questo contesto, mentre i fuochi d'artificio pullulano, vale la pena soffermarsi (rapidamente, promesso) su 3 questioni Tech con cui avremo a che fare nel 2023.

L'intelligenza artificiale scrive bene, in italiano

Lo vedrete a breve su queste pagine (ma niente spoiler): ormai siamo arrivati al punto in cui l'intelligenza artificiale riesce a scrivere bene, in italiano. Un recente test che abbiamo avuto modo di effettuare ce l'ha fatto capire chiaramente: il concetto alla base di ChatGPT non è qualcosa di passeggero. Se ne discuterà meglio a "calici fermi": se qualcuno tra di voi non può aspettare, un primo consiglio è quello di dare un'occhiata a cosa l'IA ci ha consigliato per Natale (ma restate sintonizzati: il bello sta per arrivare).

L'Europa e il Digital Services Act (DSA)

Fare riferimento a questioni europee a inizio 2023 può essere un po' "noioso": lo sappiamo. Vale però la pena ricordarvi rapidamente, come fatto da Thierry Breton su Twitter, che quello appena scoccato sarà l'anno del Digital Services Act (DSA). L'obiettivo è quello di far assumere alle Big Tech tutte le responsabilità del caso: le novità potrebbero essere non di poco conto, come espresso nel nostro approfondimento sul DSA. In generale, il 2023 potrebbe rappresentare l'anno in cui si vedranno concretamente i primi grandi cambiamenti voluti dall'Europa in ambito tech.

L'espansione degli smartphone pieghevoli in Europa

È inutile girarsi dall'altra parte: finora il mercato degli smartphone pieghevoli in Europa è ruotato attorno principalmente a Samsung, vista la mancanza di un'ampia concorrenza. Il 2023 potrebbe cambiare la carte in tavola, facendo entrare nuovi brand. Da OPPO a Google: i rumor fanno riferimento a più aziende. Staremo a vedere.

Insomma, le novità in ambito tech non mancheranno anche nel 2023 e come sempre saremo qui a raccontarvele. Va bene, ci penseremo poi a entrare nei dettagli (tra non molto, in realtà). Auguri di buon anno dal team di Everyeye Tech!