Nel 2023 gli attacchi da parte di squali feroci sono aumentati

Lo scorso anno, il numero degli attacchi di squali è leggermente aumentato in tutto il mondo; nonostante, questi non vengano in nessun modo istigati. A cosa è dovuta questa attività?

Nel 2023,ben 69 vittime sono state colpite da un morso mortale di squalo, 10 dei quali sono stati fatali, secondo il rapporto annuale dell’International Shark Attack File. Badate bene, che dal 2018 al 2022 la media era di circa 63 attacchi da parte di squali non provocati. Ad assicurarci che questa variazione sia ancora del tutto normale e che non rappresenta un cambiamento importante nel comportamento degli squali è Gavin Naylor, biologo marino dell’Università della Florida.

Poco più della metà degli incidenti sono avvenuti nelle acque degli Stati Uniti; infatti, in Florida si sono verificati ben 16 morsi. Due, invece, sono gli attacchi fatali sferrati nelle acque statunitensi: uno in California è un altro alle Hawaii. L’Australia detiene il record annuale per il maggior numero di attacchi mortali, cioè 4, nonostante abbia registrato solo il 22% degli attacchi globali.

Come potete ben immaginare, i principali obiettivi da parte di questi grandi predatori sono surfisti e nuotatori; infatti, rappresentano complessivamente 94% delle vittime delle aggressioni. le specie di squali maggiormente colpevoli di questi attacchi sono lo squalo toro, lo squalo tigre i famosi grandi squali bianchi.