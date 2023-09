Quella del 2023 è stata l'estata più calda della storia della Terra per la NASA

L'estate del 2023 è stata ufficialmente dichiarata la più calda mai registrata dalla NASA, un segnale allarmante che sottolinea l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Questo caldo senza precedenti è il risultato di un riscaldamento globale causato dall'uomo, aggravato da un fenomeno climatico noto come El Niño.

La NASA ha rivelato che la temperatura media di agosto è stata di 1,2 gradi Celsius superiore alla media estiva, esponendo un numero record di 57 milioni di persone nel sud e nel sud-ovest degli Stati Uniti a un'ondata di calore di categoria estrema.

Ma non è solo una questione americana: ondate di calore hanno colpito anche Europa, Asia e altre parti del mondo, contribuendo a stagioni di incendi boschivi mortali in Canada e Hawaii, nonché a piogge torrenziali e inondazioni lampo nel Mediterraneo.

Gli scienziati avvertono che fenomeni naturali come El Niño contribuiscono minimamente al cambiamento climatico rispetto alle attività umane. Questo nuovo record di calore è un campanello d'allarme che non possiamo più ignorare.

La situazione è grave e richiede un'azione immediata per mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico che, come avvertono gli esperti, continueranno a peggiorare se non riduciamo drasticamente le emissioni di gas serra. Arrivati a questo punto gli scienziati hanno persino confermato che neppure oscurare il Sole potrà salvarci da questo evento.