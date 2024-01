Nel 2023 le vendite di smartphone top di gamma sono state da record: iPhone è il Re

Apple ed iPhone continuano ad essere i brand più popolari nel segmento di fascia alta degli smartphone, come certificato dall’ultimo rapporto di Counterpoint Research. Nel 2023, infatti, il colosso di Cupertino è stato il marchio che ha venduto più top di gamma a livello mondiale, ma i dati rispetto al 2022 fanno registrare qualche calo.

Gli smartphone Apple hanno rappresentato il 71% delle vendite dei top di gamma a livello mondiale: rispetto al 2022 però la percentuale è scesa del 6%.Tale calo è coinciso con una crescita delle quote da parte di Samsung ed Huawei: nel caso della società coreana hanno contribuito in maniera sostanziale i pieghevoli. A questo punto però bisognerà vedere che impatto avranno i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max nel rapporto del 2023.

Counterpoint Research classifica come top di gamma tutti gli smartphone con valore all’ingrosso superiore ai 600 Dollari e prezzi finale di 800 Dollari.

Nel rapporto si legge che di tutti i telefoni venduti nel 2023, quasi un quarto (il 23%) sono premium: si tratta di un record assoluto, in quanto mai prima d’ora tale segmento aveva raggiunto tale livello. Su base annua probabilmente il trend aumenterà del 6% per raggiungere un nuovo record, secondo i ricercatori. Basti pensare che nel 2016 tale quota era solo del6%, poi cresciuta all’8% nel 2017 ed il 13% nel 2018.

Secondo Counterpoint, “i consumatori sono disposti a spendere di più per ottenere un dispositivo di alta qualità da poter utilizzare per un periodo più lungo”, senza dimenticare che in alcune parti del mondo possedere gli ultimi smartphone top di gamma equivale ad uno status symbol.