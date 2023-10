Il 2024 sarà l'anno dell'IA per Apple: in arrivo su iOS 18, Siri ed Apple Music

Nel nuovo numero della sua newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman afferma che Apple è stata colta di sorpresa dall’improvvisa popolarità registrata dall’intelligenza artificiale generativa e dai molti strumenti che hanno fatto capolino sul web. Per tale motivo, è subito corsa ai ripari per prendere le contromisure.

Secondo quanto affermato, Craig Federighi, John Giannandrea ed Eddy Cue sarebbero i tre dirigenti incaricati di integrare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nei prodotti e servizi di Apple.

Tra le mosse, si parla di un maggiore focus sull’IA di iOS 18, con suggerimenti di risposta più intelligenti in Messaggi, ma Cue starebbe anche spingendo per integrare in Apple Music funzionalità come playlist generate dall’intelligenza artificiale, ma starebbe anche capendo come l’IA generativa possa essere utilizzata nelle app di produttività come Pages e Keynote. Giannandrea ed il suo team, inoltre, starebbero lavorando ad una nuova versione di Siri che dovrebbe debuttare nel prossimo anno e che potrebbe proprio includere delle funzionalità legate all’IA.

Nella newsletter, il giornalista osserva che Apple starebbe facendo il possibile per abbracciare l’intelligenza artificiale, in modo tale da mettersi in diretta concorrenza con rivali come OpenAI, Google e Microsoft. Il colosso di Cupertino sarebbe disposta a spendere circa 1 miliardo di Dollari all’anno per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, l’IA non sarebbe destinata solo ai prodotti consumer, ma anche a quelli per sviluppatori: a riguardo si parla di una possibile integrazione anche in Xcode, che dovrebbe offrire la compilazione avanzata del codice in maniera simile a quanto fa Github Copilot.