Il 2024 è l'anno delle missioni lunari, ecco quante ne sbarcheranno sul satellite

Nel 2024, la Luna diventerà la destinazione più ambita nel campo dell'esplorazione spaziale, con ben dieci missioni programmate per atterrare sul suo suolo. Questo afflusso senza precedenti è il risultato di due fattori principali: la riduzione dei costi dei lanci spaziali e la scoperta di indizi sull'esistenza di ghiaccio nei poli lunari.

La possibilità di estrarre acqua direttamente dalla Luna potrebbe rivoluzionare l'esplorazione spaziale, rendendo più accessibili le missioni lunari. Tra le missioni più attese c'è Artemis II, che prevede di portare quattro astronauti in un viaggio intorno alla Luna e ritorno nel novembre 2024. Questa sarà la prima volta che esseri umani superano l'orbita terrestre bassa dal 1972.

Nonostante ci siano speculazioni su possibili ritardi fino al 2025, Artemis II è ormai in una fase avanzata e si prevede che avverrà nei prossimi due anni. Questa missione non sarà una semplice replica delle missioni Apollo, ma avrà una durata di 10-21 giorni, sviluppando capacità adatte a una presenza a lungo termine sulla Luna.

In preparazione per la fase successiva del progetto Artemis, tre aziende private sono state incaricate di consegnare sei carichi utili, noti come Commercial Lunar Payload Services, per conto della NASA quest'anno. La prima di queste missioni, Peregrine Mission One, è prevista per il lancio l'8 gennaio e trasporterà un carico di 90 chilogrammi, oltre a due rover, uno statunitense e uno messicano, insieme ad altri otto strumenti e 13 capsule del tempo.

Oltre alle missioni americane, anche la Cina e il Giappone sono in lizza per l'esplorazione lunare. La missione cinese Chang’e 6, prevista per maggio 2024, mira a raccogliere campioni dalla regione del Polo Sud lunare. Il Giappone, invece, ha già in orbita attorno alla Luna il lander, il hopper e il rover della missione Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), con un atterraggio previsto vicino al cratere Shioli il 19 gennaio.