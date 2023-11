Forse ci siamo: nel 2024 Apple Watch misurerà la pressione e l'apnea notturna

Come noto, nemmeno il nuovo Apple Watch Series 9 ha introdotto la tanto attesa e chiacchierata funzionalità per il monitoraggio della pressione e del glucosio nel sangue. Secondo Mark Gurman di Bloomberg però la situazione potrebbe cambiare l’anno prossimo.

Apple infatti intenderebbe aggiungere il monitoraggio della pressione sanguigna ed il rilevamento dell’apnea notturna ad Apple Watch Series 10, che dovrebbe debuttare in autunno.

In un nuovo rapporto, l’affidabile giornalista ritiene che Apple starebbe al lavoro su diverse funzionalità legate al mondo della salute, da integrare nella prossima generazione dei suoi smartwatch. Tra queste dovrebbe debuttare la prima iterazione dell’innovativa tecnologia per la misurazione della pressione sanguigna.

Gurman spiega che, “il sistema è progettato per dire semplicemente all'utente se la sua pressione sanguigna tende al rialzo e vuole offrire all'utente un diario in cui annotare cosa stava succedendo quando si verifica un momento di ipertensione”. Ovviamente non si tratterà di una vera e propria analisi medica, ed analogamente a quanto avviene per la fibrillazione atriale, “la funzione inviterà l’utente a parlare con il proprio medico o a controllare la pressione sanguigna con uno sfigmomanometro, che può fornire misurazioni sistoliche e diastoliche più precise”.

La strategia di Apple a lungo termine prevede anche l’introduzione di una funzione in grado di fornire la sistolica e la diastolica in forma numerica, ma tali miglioramenti sono etichettati come “lontani”.

Nel 2024 dovrebbe arrivare anche una funzione di rilevamento dell’apnea notturna. L’Apple Watch dovrebbe utilizzare dei modelli di sonno e respirazione per stimare se gli utenti soffrono di tale patologia e quindi reindirizzerà gli utenti dal medico.