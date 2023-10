Nel 2024 arriva il 5G Broadcast, la tecnologia che vuole sostituire il digitale terrestre

Mentre ci avviciniamo lentamente allo switch off al DVB-T2 dei canali Rai, dal 2024 arriva la rivoluzione “5G Broadcast” che, come evidenziato dai colleghi di Digital-News, mira proprio a prendere il posto del digitale terrestre.

Si tratta della quinta generazione della tecnologia mobile per la distribuzione audiovisiva, che è a disposizione delle principali reti televisivi le quali a loro volta hanno già completato lo sviluppo di sistemi ed apparecchiature. Il debutto è previsto a partire dal prossimo anno con le Olimpiadi Estive in Francia ma anche con gli Europei di Calcio in Germania, per poi passare dal 2025 al Giubileo e nel 2026 alle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina.

“Questi eventi di estremo rilievo vedranno importanti produzioni televisive ed un’intensa attività di distribuzione audiovisiva, che potranno anche usufruire della nuova tecnologia del ‘5G Broadcast’ come integrazione agli attuali servizi distributivi e diffusivi via dtt, sat e ip”, ha affermato Tonio Di Stefano, presidente di HD Forum Italia e direttore Reti e Piattaforme della Rai.

Il 5G Broadcast prevede proprio l’utilizzo del 5G per la trasmissione televisiva dei contenuti grazie ad una maggiore stabilità del segnale. Il tema sarà al centro della “HDFI Annual Conference” in programma il 16 e 17 Novembre a Milano nell’ambito del nuovo evento internazionale “MAF - Milano Audiovisual Forum”, dove saranno presentati anche diversi case studies della tecnologia e la presenza di numerosi relatori che faranno il punto sull’impatto che avrà il 5G sulla distribuzione di contenuti audiovideo.