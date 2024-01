Nel 2024 arriverà l'inverno per le intelligenze artificiale, per uno studio

Rodney Brooks, ex direttore del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT, ha previsto che il 2024 potrebbe non essere un'età dell'oro per l'intelligenza artificiale. Secondo l'esperto, l'attuale entusiasmo per le IA sta seguendo un ciclo di esagerazione ben noto nella sua storia di oltre 60 anni.

Egli avverte che potrebbe esserci un altro "inverno dell'AI", e forse addirittura un "inverno tecnologico" completo, proprio dietro l'angolo. Brooks, che studia questi software dagli anni '70 e viene considerato uno degli esperti più realizzati in robotica e intelligenza artificiale, ha osservato cicli simili di pubblicità, delusioni, false promesse e battute d'arresto.

Nel suo punteggio del 2024, Brooks si riferisce ai Large Language Models (LLM), come ChatGPT e altri sistemi creati da Bing e Google's Deep Mind. Sebbene ritenga che questi sistemi siano capaci di imprese impressionanti, pensa che non abbiano la capacità di diventare un'Intelligenza Generale Artificiale rivoluzionaria. Brooks critica gli LLM per la loro incapacità di eseguire compiti di codifica relativamente semplici senza errori.

Sostiene che questi sistemi siano semplicemente abili parolieri, non esseri ultra-intelligenti (anche se continuano a fare scoperte incredibili). Secondo lui, gli LLM non hanno un modello sottostante del mondo né alcuna connessione con esso, ma sono semplicemente correlazioni tra il linguaggio. "Quello che i grandi modelli di linguaggio sono bravi a fare è dire come dovrebbe suonare una risposta, il che è diverso da ciò che dovrebbe essere una risposta", ha aggiunto Brooks.

Se le riflessioni di Brooks sono accurate, lo stesso potrebbe essere vero per GPT-5, GPT-6 e oltre, ma non ci resta che aspettare e vedere. Nel frattempo Bill Gates è di tutt'altro parere.