Dal 2024 cambia la Supercoppa Italiana, che diventa più televisiva: le novità

Nel corso dell’Assemblea di Lega tenuta ieri, è stata decisa una vera e propria rivoluzione per la Supercoppa Italiana che dal 2024 cambierà format a favore di un mini torneo più televisivo, che prenderà il posto di quello attuale in cui si sfidano ogni anno la squadra vincente del campionato e quella della Coppa Italia.

Sul solco di quanto fatto in Spagna, sarà introdotto anche in Italia il modello Final Four.

A partecipare saranno le prime due classificate nella Serie A 2022/23 e le finaliste della Coppa Italia 2022/23: ciò vuol dire che almeno in base all’andamento del torneo almeno una tra Inter e Juventus ed una tra Fiorentina e Cremonese saranno del torneo. Per quanto riguarda il campionato, invece, il Napoli sembra essere ormai certo della partecipazione alla Final Four, in virtù dello Scudetto ormai praticamente vinto.

In caso di sovrapposizione (ovvero se una delle finaliste della Coppa Italia dovesse conquistare il primo o secondo posto in Serie A), ad essere promossa sarebbe la squadra con il posizionamento in classifica migliore in campionato tra quelle non finaliste della Coppa Italia.

Non è invece chiaro su quali criteri sarà composto il tabellone. Nel frattempo però sempre ieri sono emerse alcune indicazioni sui rumor che volevano la Lega Serie A pronta ad acquistare Sky.