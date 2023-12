Nel 2024 sarà lanciato il primo canale all news al mondo condotto e composto dall'IA

Quello di cui stiamo per parlarvi potrebbe essere il primo caso al mondo di canale all news interamente prodotto dall’intelligenza artificiale. Il canale all news di Los Angeles, si chiama Channel 1 e sarà lanciato nel 2024.

Come spiegato dalla stampa americana, che ovviamente ha ripreso la notizia (immediatamente diventata virale), Channel 1 mira ad essere il primo canale a livello nazionale - e probabilmente anche mondiale - ad utilizzare avatar generati dall’IA piuttosto che giornalisti umani.

Anche il DailyMail ha parlato della notizia, riferendo che i servizi e le notizie del canale utilizzeranno un mix di persone generate dall’intelligenza artificiale, avatar digitali creati utilizzando copie di persone real e conduttori umani reali si occuperanno della presentazione delle notizie più importanti.

Sul sito web di Channel1 sono disponibili alcuni esempi dei servizi e degli avatar-conduttori generati dall’IA. Inizialmente il canale sarà accessibile attraverso servizi come Crackle o Tubi, e sarà caratterizzato dalla presenza di spot pubblicitari. Entro l’estate però Channel 1 mira a lanciare una propria applicazione, mentre a lungo termine prevede anche di implementare una funzionalità di traduzione in tempo reale che lo farà diventare un canale fruibile a livello globale.

Il fondatore del canale, Adam Mosam, ha osservato che Channel 1 sarà trasparente su quali filmati utilizzati nei report siano reali e su quali siano generati dall'intelligenza artificiale. Gli esseri umani inoltre saranno coinvolti in ogni fase del processo di reporting e garantiranno che le notizie siano precise e veritiere.