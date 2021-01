La NASA costruirà una base sulla Luna: arrivano nuovi dettagli sul progetto

Gli astronauti americani della NASA hanno un progetto per metteranno di nuovo piede sulla Luna nel 2024. Il piano è quello di costruire una base lunare, denominata Artemis.

Vi abbiamo già raccontato del piano della NASA di conquistare la Luna. Ora il progetto si è evoluto, in particolare per quanto riguarda il posizionamento della base ed i rifornimenti di acqua ed energia.



La scelta della posizione esatta in cui costruire la base è oggetto di studio da parte di numerosi scienziati e ingegneri. E’ necessaria la presenza di esposizione continua ai raggi del Sole per fornire energia alla costruzione, ma allo stesso tempo bisogna avere facile accesso a zone di completa oscurità in cui l’acqua si possa mantenere allo stato ghiacciato. Il polo sud lunare sembra essere il posto giusto.

L’idea è di sfruttare la struttura montuosa della Luna: la base sarà costruita sulla cima di un monte lunare, mentre l’acqua verrà conservata sul fondo di un cratere, in cui il buio è completo e la temperatura è di -235 gradi Celsius.

Queste specialissime condizioni atmosferiche sono dovute al piccolo grado di obliquità della luna, solamente 1,5 gradi contro i 23,5 gradi del Pianeta Terra. Per questo motivo l’altezza del Sole ai poli lunari non cambia durante il giorno. Vi abbiamo raccontato come mai alcuni pianeti sono più storti di altri qui.

Il centro di atterraggio della base dovrà essere sufficientemente lontano dagli edifici in cui gli scienziati effettueranno le loro ricerche, in modo tale che queste ultime non vengano contaminate dalle polveri e gas sollevati durante un atterraggio.



Infine la base lunare dovrà essere costruita sul lato della Luna che guarda la terra, così da non avere problemi nelle comunicazioni radio con la Terra.