Il 2026 è l'anno della fine del mondo, secondo un fisico, per questo motivo

Nel 1960, il fisico austro-americano Heinz von Foerster, professore all'Università dell'Illinois e pioniere della cibernetica, propose una teoria audace: l'umanità sarebbe stata "schiacciata a morte" entro il 2026. La sua previsione, basata su calcoli matematici, suggeriva che l'incessante crescita demografica avrebbe portato a un collasso.

Von Foerster, nato a Vienna nel 1911 e trasferitosi negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, era noto per il suo lavoro nel campo della cibernetica e aveva fondato il Biological Computer Laboratory (BCL) all'Università dell'Illinois nel 1958.

La teoria di von Foerster si basava sull'idea che la prosperità portasse alla morte. Presumendo che l'umanità non si autodistruggesse e che le risorse alimentari rimanessero intatte, egli ipotizzò che la popolazione umana sarebbe cresciuta a tal punto da auto-annientarsi. Questa prospettiva si basava sull'osservazione che la popolazione umana era aumentata rapidamente nel corso del XX secolo, passando da 3 miliardi nel 1960 a 8 miliardi nel presente.

Secondo Worldometer, per farvi capire, mille anni fa c'erano solo circa 275 milioni di persone.

Nonostante le preoccupazioni di von Foerster, la realtà è più complessa. La popolazione umana continua a crescere, ma non necessariamente al ritmo previsto da von Foerster. La sopravvivenza da parte della nostra specie fino all'età riproduttiva è stata un fattore chiave nell'aumento demografico. Tuttavia, la nostra dipendenza dall'ammoniaca per i fertilizzanti e l'uso del 46% della terra abitabile per l'agricoltura sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine.

Von Foerster credeva che la soluzione al problema demografico fosse il controllo delle nascite. Egli proponeva di regolare la produzione di bambini attraverso metodi non coercitivi, come la tassazione delle famiglie con più di due figli (un po' com'è avvenuto in Cina).