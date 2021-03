Nel 2027 il primo hotel spaziale al mondo diventerà una realtà

La corsa commerciale allo spazio sta per farsi serrata, soprattutto grazie alle compagnie che competono per dare il via al turismo spaziale, come SpaceX di Musk e Blue Origin di Bezos; due nomi importanti che dimostrano che il settore non è sicuramente privo di investimenti. Preparatevi, dunque, all'arrivo del primo hotel spaziale nel 2027.

La stazione spaziale Voyager Class sarà la prima struttura ricettiva mai creata nello spazio ed è progettata per trasportare circa 400 passeggeri. L'hotel comprende 24 moduli disposti lungo una sorta di "ruota rotante", una costruzione che permetterà la presenza di una gravità artificiale grazie alla velocità di rotazione della struttura.

Cosa fare all'interno di questo hotel spaziale? Prima di tutto potrete godervi una vista davvero meravigliosa e unica. Successivamente, invece, potrete andare al ristorante, al centro benessere e perfino al cinema, tutto situato all'interno della struttura rotante. Chi non ha mai sognato di vedere 2001: Odissea nello spazio, nello spazio?

Il progetto è portato avanti dalla Orbital Assembly Corporation (OAC), una società fondata dalla Gateway Foundation. La società spera di terminare la costruzione entro il 2027, una data che prima era stata settata per il 2025, un ritardo causato dalla pandemia di coronavirus che ha fatto slittare molti progetti a data da destinarsi.

Insomma, sicuramente un progetto davvero ambizioso che, se dovesse essere realtà, darà il via a una realtà che abbiamo visto solo nei film: il turismo spaziale.