Dal 2027 sei asteroidi passeranno vicino alla Terra entro due anni

Potrebbe sembrare spaventoso (ed in effetti lo è), ma gli scienziati hanno garantito che questi asteroidi non saranno di alcun problema per la Terra. Questa notizia è stata annunciata durante la Planetary Defense Conference.

A partire da Giugno 2027 infatti, degli asteroidi relativamente grandi passeranno accanto alla Terra. Questa particolare situazione offre moltissime opportunità scientifiche, ha affermato Lance Benner, uno specialista di radar presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

"I sei asteroidi che stanno per arrivare cominceranno nell'estate del 2027", ha detto Benner. "E poi, sarà bang, bang, bang. Non letteralmente bang, bang, bang, ma ce ne saranno alcuni in arrivo in brevissimo tempo, ci saranno due anni molto interessanti grazie a questi oggetti e la loro distanza ravvicinata."

Passeranno talmente vicini alla Terra che gli scienziati saranno in grado di vederli al meglio, ha affermato Benner. Tre saranno visibili con il binocolo, e uno, chiamato Apophis, sarà visibile addirittura ad occhio nudo.

Il più grande asteroide dei sei passerà per primo, chiamato 1990 MU, è largo 2.8 chilometri. Mentre altri due asteroidi si avvicineranno più dell'orbita della Luna. Durante questo passaggio gli scienziati potranno ricavare molte informazioni sulla loro forma, dimensione e velocità (alcuni di essi verranno esaminati anche per la terza volta).

Gli esperti stanno prendendo in seria considerazione di inviare delle sonde per analizzare al meglio questi asteroidi. Missioni come OSIRIS-REx della NASA e Hayabusa2 del Giappone hanno dimostrato che avvicinarsi agli asteroidi non è un'impresa da film di fantascienza, ed è fattibile.