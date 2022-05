Nel 2030 la definizione di 'secondo' potrebbe cambiare per sempre

Il tempo non esiste. O per meglio dire, non scorre sempre alla stessa maniera nell'Universo perché dipende dal luogo in cui si trova. Il secondo è il nostro strumento di misura del tempo e, secondo il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI), questo è l'intervallo di tempo in cui un atomo di cesio eccitato compie 9.192.631.770 oscillazioni.

Tuttavia, questa concezione potrebbe presto cambiare. A suggerirci ciò è una bozza che sarà presentata durante la prossima 27esima Conferenza generale sui pesi e le misure che si terrà entro la fine dell'anno.

Poiché gli strumenti - come gli orologi atomici - diventano giorno dopo giorno sempre più precisi, e l'attuale classificazione di "secondo" risale al 1967, molti scienziati stanno spingendo per rivoluzionare questo concetto, ormai arretrato. In che modo? Utilizzando per il calcolo il risultato di orologi atomici ultra precisi.

"Come principio generale, le definizioni delle unità del Sistema Internazionale di Unità di Misura dovrebbero essere basate sui metodi di misurazione che portano all'incertezza più bassa per tutte le misurazioni secondarie di quantità basate su tali unità", ha affermato la dott.ssa Liz Donley, capo del National Institute of Standards and Technology Time & Frequency Division. "Gli standard di frequenza ottica hanno raggiunto il livello in cui possono eseguire misurazioni di frequenza 100 volte più accurate rispetto alle misurazioni eseguite utilizzando il cesio come standard".

La questione è complicata perché la definizione di "secondo" influisce direttamente sulla definizione di cinque misure del Sistema internazionale di unità. Secondo la bozza che sarà presentata alla prossima riunione, il chiarimento potrebbe essere aggiunto entro il 2030. Nel frattempo, scienziati e rappresentanti delle organizzazioni di standardizzazione di tutto il mondo si riuniranno per discuterne, un po' com'è successo con il chilogrammo.