Nel 2076 avremo la possibilità di studiare Sedna, la prossima volta sarà tra 11.000 anni

Nel 2003 l'astronomo del Caltech Mike Brown scoprì 90377 Sedna, un oggetto transnettuniano noto soprattutto per la sua orbita altamente ellittica di 11.390 anni. Il suo perielio, ovvero il suo punto più vicino al Sole, sarà nel 2076 e poi non si farà vedere per millenni. Per questo dobbiamo lanciare una missione nel 2029 o nel 2034.

Sedna ha circa le stesse dimensioni di Cerere, l'oggetto più grande nella fascia degli asteroidi, ma ha una composizione e storia molto differente (a proposito, sapete che intorno a Cerere si vuole creare una colonia umana?). A rendere unico il corpo celeste è la sua incredibile orbita, che lo porta verso il bordo interno della nube di Oort, la regione più lontana del Sistema Solare. Come ha fatto ad arrivare qui? Le teorie sono tante.

La teoria più quotata e che un nono pianeta ancora sconosciuto, forse dieci volte più grande della Terra, abbia interrotto l'orbita di Sedna e spazzato via essa e molti altri oggetti in orbite molto allungate (quel nono pianeta potrebbe essere, appunto il Pianeta Nove). Al suo massimo avvicinamento, il pianeta nano arriverà a circa 76 AU dal Sole (per farvi capire, Nettuno è distante circa 30 AU).

Un team di scienziati dell'Istituto di ricerca spaziale dell'Accademia delle scienze russa ha recentemente modellato una serie di possibili traiettorie verso Sedna, favorendo una data di lancio del 2029 come l'opzione più fattibile. Questo ipotetico veicolo spaziale arriverebbe vicino il corpo celeste in circa 30 anni.

Non è chiaro se questa missione sarà o no lanciata nel 2029 (e soprattutto, non sappiamo quale agenzia la potrebbe supportare), ma si tratta di un'opportunità unica, poiché la prossima volta sarà tra 11.000 anni.