Nel 2080 le città della Terra sembreranno 800 chilometri più 'indietro', ecco perché

In futuro le nostre città saranno diverse. Potrebbe sembrare ovvio da pensare, ma in che modo questi luoghi saranno differenti? Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha cercato di dare una risposta.

I ricercatori hanno scoperto che le città del Nord America entro il 2080 si sentiranno come se fossero spostate a 800 km da dove si trovano attualmente. Purtroppo in termini di cambiamento climatico. Ovviamente supponendo che le emissioni di carbonio rimangano in linea con i tassi attuali.

Questo spostamento di 800 chilometri è verso "sud", ovvero verso zone sempre più calde e umide. "Possiamo utilizzare questa tecnica per tradurre una previsione futura in qualcosa che possiamo concettualizzare meglio e collegare alle nostre esperienze", ha spiegato Matt Fitzpatrick del Center for Environmental Science dell'Università del Maryland. "Spero che le persone abbiano quel momento 'wow', e per la prima volta si avvicina alla portata dei cambiamenti che ci aspettiamo in una singola generazione".

"Per molte aree urbane, abbiamo riscontrato differenze sostanziali tra il clima futuro e il miglior analogo climatico contemporaneo", spiegano gli autori nello studio. "Sottolineando che entro il 2080 molte città potrebbero sperimentare climi nuovi senza un equivalente moderno nel dominio di studio". Insomma, potrebbe sembrare la classica notizia sul cambiamento climatico, ma la situazione è drastica e urge agire subito: ecco le conseguenza del cambiamento climatico sulle città della Terra.