Il 20esimo secolo è stato il più caldo da 2000 anni a questa parte, c'è la conferma

Due nuovi studi mostrano che il ventesimo secolo è stato il periodo più caldo della Terra registrato in 2000 anni di storia del pianeta. Le ricerche indicano anche che il riscaldamento globale è causato dall'uomo poichè la tendenza è iniziata dopo la rivoluzione industriale.

Ad affermarlo lo scienziato Julien Emile-Geay, professore associato di scienze della Terra presso l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences e co autore di uno degli studi.

La ricerca conferma la teoria del grafico "a bastone da hockey" pubblicato per la prima volta verso la fine degli anni 90 e spesso contestato, il quale indicava che l'inquinamento provocato dall'uomo avrebbe contribuito al più grande aumento delle temperature della Terra in due millenni.

I modelli utilizzati per lo studio mettono insieme i dati acquisiti dagli anelli di alberi, coralli oceanici, ghiacciai ed altre fonti naturali che hanno consentito di rilevare i cambiamenti climatici.

La pubblicazione di questa nuova serie di studi arriva proprio nel giorno in cui il nuovo Commissario Europeo, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato la costituzione di un fondo europeo per favorire la transizione verso energie pulite, soprattutto nei paesi più poveri. Altri studi hanno anche mostrato che alcuni animali non sarebbero pronti. Un campanello d'allarme non di poco conto.