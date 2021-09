Il 21% degli italiani adulti possiede criptovalute: Italia decima nazione al mondo

Interessante rapporto pubblicato da Finder riguardante il mercato delle criptovalute e l'Italia. Nello studio che può essere letto direttamente sul sito di Finder, è emerso che il 21% degli italiani adulti possiede criptovalute. Tale percentuale pone l'Italia in decima posizione nella classifica generale per detenzione.

Come si può vedere dalla classifica presente in calce, il Vietnam ha il più alto tasso di proprietà di cripovalute con il 41%, seguito da Indonesia ed India che sono ferme al 30%.

Percentuale di adulti che detengono criptovalute:

Vietnam (41%) Indonesia (30%) India (30%) Malesia (29%) Filippine (28%) Belgio (26%) Hong Kong (26%) Corea del Sud (23%) Brasile (22%) Italia (21%) Olanda (20%) Singapore (19%) Norvegia (17%) Portogallo (17%) Sudafrica (15%) Irlanda (15%) Colombia (14%) Messico (14%) Canada (14%) Austria (14%) Australia (13%) Nuova Zelanda (13%) Spagna (12%) Giappone (11%) Germania (11%) Stati Uniti (9%) Regno Unito (8%)

Tornando al mercato italiano, il Bitcoin è la criptovaluta più popolare con una percentuale del 10%, seguita da Bitcoin Cash (4%) e Ripple (4%).

Secondo lo studio, gli uomini preferiscono maggiormente detenere le criptovalute rispetto alle donne: la percentuale è rispettivamente del 23 e 18%.

James Edwards di Finder ha affermato che l'adozione di criptovalute è molto più diffusa in Italia che in altri paesi europei: "un italiano su cinque dichiara di possedere criptovalute, ben al di sopra del 12% in Spagna, l’11% in Germania e l’8% nel Regno Unito. Il Bitcoin è ancora la valuta digitale più popolare, ma una percentuale più alta di italiani detiene Bitcoin Cash (4%) rispetto alla media mondiale del 3%" ha osservato.