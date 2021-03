Nel 2100 l'estate potrebbe durare 6 mesi e l'inverno solo 2 mesi

Non è una novità: il riscaldamento climatico sta cambiando il normale "ciclo di vita" della Terra. Fin da adesso possiamo osservare inverni sempre meno freddi, con temperature massime che non sono mai state raggiunte in certe zone. Questo è niente, poiché secondo un nuovo studio nel 2100 l'estate potrebbe durare ben 6 mesi, 2 mesi l'inverno.

Ovviamente, un cambiamento del genere potrebbe cambiare il ciclo di vita di tutte le specie della Terra, a partire dai vegetali fino a passare dagli animali. "È probabile che le zanzare tropicali portatrici di virus si espandano verso nord e causino focolai esplosivi durante le estati più lunghe e calde", scrivono i ricercatori nel loro studio, pubblicato il 19 febbraio sulla rivista Geophysical Research Letters.

Nello studio, gli esperti hanno scoperto che, in media, l'estate si è allungata da 78 a 95 giorni tra il 1952 e il 2011. Nel frattempo, l'inverno si è ridotto da 76 a 73 giorni. Perfino le stagioni di transizione si sono ridotte, con l'accorciamento primaverile da 124 a 115 giorni e l'autunno da 87 a 82 giorni. Le temperature medie sono cambiate di conseguenza durante questo periodo, diventando più calde.

Così gli addetti ai lavori hanno simulato uno scenario in cui l'umanità non farà nulla per evitare i cambiamenti climatici. Bene, in questo scenario la primavera e l'estate iniziavano un mese prima nel 2100 rispetto al 2011, mentre l'autunno e l'inverno inizieranno mezzo mese dopo. Di conseguenza, l'emisfero settentrionale trascorrerà più della metà dell'anno in estate.

Ovviamente un impatto del genere creerebbe scenari impensabili per tutta la vita sulla Terra.