Nel 2100, secondo 15mila scienziati, la società potrebbe collassare del tutto

Il mondo si avvicina sempre più rapidamente al punto di non ritorno, così più di 15.000 scienziati da 161 paesi hanno unito le forze, lanciando un grido d'allarme attraverso un articolo pubblicato sulla rivista BioScience. Il messaggio è chiaro e inquietante: "La vita sul pianeta Terra è sotto assedio".

Gli scienziati avvertono che, se non si interviene subito, potremmo assistere al crollo globale dei sistemi naturali e socioeconomici entro la fine del secolo, con conseguenze catastrofiche quali ondate di calore insopportabili, carenze alimentari e scarsità d'acqua.

Il documento, che si basa su dati allarmanti e registra il superamento di numerosi record climatici nel 2023, sottolinea come siamo già entrati in una nuova era caratterizzata da incendi boschivi di proporzioni enormi, come dimostra la stagione degli incendi in Canada. Questi eventi, secondo gli autori, potrebbero indicare un punto di non ritorno verso un nuovo regime di fuoco.

William Ripple, professore di silvicoltura presso l'Università Statale dell'Oregon e co-autore dello studio, evidenzia "modelli profondamente allarmanti" e esprime preoccupazione per l'insufficiente progresso compiuto dall'umanità nella lotta contro il cambiamento climatico. Il dito viene puntato non solo sull'industria dei combustibili fossili, altamente inquinante, ma anche sui rappresentanti governativi che la sovvenzionano.

Tra il 2021 e il 2022, le sovvenzioni ai combustibili fossili sono praticamente raddoppiate, passando da 531 miliardi di dollari a poco più di 1 trilione di dollari, solo negli Stati Uniti. Gli autori sottolineano l'urgenza di cambiare prospettiva, trattando l'emergenza climatica non più come un problema ambientale isolato, ma come una minaccia esistenziale sistemica.

Nel frattempo dovete sapere che settembre 2023 è stato il mese più caldo della storia.