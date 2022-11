Dal 22 al 25 Novembre apre la Black Friday Gallery di Amazon, con tanti eventi

Nel giorno in cui Amazon annuncia le date del Black Friday, il colosso di Seattle ha anche svelato che dal 22 al 25 Novembre aprirà la Black Friday Gallery di Milano.

Il pop-up store aprirà i battenti alla Rimessa dei Fiori via san Carpoforo a Milano, ed immergerà i visitatori nel magico periodo Natalizio.

All'interno della Black Friday Gallery sarà ospitata, per la prima volta a Milano, l'opera Reliquia dello scultore Jago che celebrerà il Made in Italy. Prevista anche una ricca programmazione di dirette Twitch in compagnia di alcuni dei creator più famosi. Ogni giorno, in diretta dalla vetrina della Black Friday Gallery, gli streamer si racconteranno sui rispettivi canali Twitch ed ospiteranno anche gli artisti ERNIA e Cristina D'Avena. Di seguito la programmazione:

Martedì 22 novembre – Riccardo Dose

Mercoledì 23 novembre – Antonella Arpa, in arte Himorta

Giovedì 24 novembre – Naska ospita Cristina D’Avena

Venerdì 25 novembre – ilMasseo ospita ERNIA

La Black Friday Gallery di Amazon sarà aperta al pubblico il 22 Novembre dalle 14 alle 20 e dal 23 al 25 Novembre dalle 10 alle 20. L'ingresso è ovviamente gratuito, e per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito web di Amazon.

Presente anche una Green Room, che ospiterà la parte verde dello spazio, tutto dedicato alla sostenibilità, mentre Piazza Amazon farà rivivere i più bei ricordi dell'infanzia con una vera giostra e le luminarie pugliesi De Cagna.