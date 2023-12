22 gemelli diventano vegani e gli altri no, ecco chi è stato meglio alla fine

Uno studio condotto dall'Università di Stanford ha rivelato che passare a una dieta vegana può migliorare significativamente la salute cardiovascolare in soli due mesi. La ricerca ha coinvolto 22 coppie di gemelli identici: ha dimostrato che riduce i livelli di colesterolo LDL, l'insulina a digiuno e favorisce la perdita di peso.

I partecipanti allo studio sono stati divisi in due gruppi: uno seguiva una dieta vegana, mentre l'altro manteneva una dieta onnivora. Per garantire che tutti i partecipanti consumassero pasti sani ed equilibrati, è stato impiegato un servizio di consegna pasti per le prime quattro settimane, fornendo colazione, pranzo e cena ogni giorno.

Successivamente, i partecipanti hanno preparato i propri pasti, ricevendo consigli da un dietologo registrato. I risultati dello studio sono stati sorprendenti. Dopo otto settimane, i partecipanti vegani hanno mostrato una riduzione significativa dei livelli di colesterolo LDL, con una media di 95,5, rispetto ai loro gemelli onnivori, la cui media era di 116,1. Inoltre, i livelli di insulina a digiuno erano circa il 20% più bassi nei vegani, riducendo il rischio di diabete.

I vegani hanno anche perso in media circa 2 chilogrammi in più rispetto ai loro gemelli. Questi risultati suggeriscono che la maggior parte delle persone trarrebbe beneficio da una dieta più orientata verso il vegetale. Tuttavia, l'autore dello studio, Christopher Gardner, riconosce che passare completamente a una dieta vegana potrebbe non essere realistico per molti. Sottolinea che l'aspetto più importante è includere più alimenti a base vegetale nella dieta.

Gardner evidenzia anche che una dieta vegana può offrire benefici aggiuntivi, come l'aumento della flora batterica intestinale e la riduzione della perdita di telomeri, rallentando l'invecchiamento nel corpo. Insomma, anche se non si sceglie di diventare completamente vegani, l'inclusione di più cibi a base vegetale nella dieta può portare a miglioramenti significativi nella salute: e un altro studio sui gemelli ci suggerisce ciò.