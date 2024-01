Dal 22 Gennaio riprendono i test di IT-Alert: si prova l'alert per gli incidenti nucleari

La Protezione Civile ha fatto sapere che dal 22 al 26 Gennaio 2024 riprenderanno, in 12 regioni, i test di IT-Alert. La sperimentazione continuerà mentre ci avviciniamo all’attivazione finale del sistema d’allarme pubblico del nostro paese.

In questa nuova fase, spiega il sito web, ci si soffermerà sulla sperimentazione legata a scenari di rischi specifici e su porzioni ridotte e circoscritte del territorio. Dal 22 al 26 Gennaio 2024 i messaggi saranno inviati in alcune parti di 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Gli scenari che saranno testati sono tre:

Collasso di una grande diga , in Campania, Sicilia, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Il messaggio sarà il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

, in Campania, Sicilia, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Il messaggio sarà il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST” Incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. Il messaggio sarà: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. Il messaggio sarà: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST” Incidente nucleare in Piemonte. Il messaggio sarà: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Come spiegato dalla Protezione Civile, “l’attività di sperimentazione che sarà messa in campo ha un doppio obiettivo: sperimentare IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all’area interessata”.

Il calendario è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.