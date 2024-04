Il 22 Maggio cambiano i termini di servizio di Google: ci sono delle novità importanti

Con una mail inviata ai propri utenti, Google ha annunciato che il giorno 22 Maggio 2024 saranno modificati ed aggiornati i termini di servizio, che non andranno ad incidere direttamente sul modo in cui si utilizza i servizi, ma aiuteranno comunque.

Le modifiche andranno ad impattare coloro che non hanno i requisiti di età per gli account Google, che in Italia sono fissati ad almeno 14 anni. In questo caso, Google spiega di aver inviato una mail ad un genitore per consentire loro di comprendere meglio gli aggiornamenti. A questi infatti è consigliato di rivedere gli aggiornamenti per essere consapevoli di ciò che andrà ad utilizzare il proprio figlio.

L’aggiornamento dei termini, in soldoni, è il seguente:

Termini per l'IA generativa. Sposteremo i nostri Termini aggiuntivi per l'IA generativa esistenti nei Termini di servizio principali e aggiungeremo altri chiarimenti relativi all'IA. Ad esempio, non rivendichiamo la proprietà di contenuti originali generati dai nostri servizi basati sull'IA.

Maggiore chiarezza sulle attività illecite. Forniremo ulteriori esempi e dettagli sulle interferenze e sugli abusi non consentiti quando si utilizzano i nostri servizi.

Forniremo ulteriori esempi e dettagli sulle interferenze e sugli abusi non consentiti quando si utilizzano i nostri servizi. Ulteriori dettagli sulle limitazioni di responsabilità. Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, aggiungeremo chiarimenti alle nostre sezioni relative alle limitazioni di responsabilità e all'indennizzo per evitare malintesi in conformità con le leggi o gli usi locali.

Ulteriori dettagli sulle limitazioni di responsabilità. Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, aggiungeremo chiarimenti alle nostre sezioni relative alle limitazioni di responsabilità e all'indennizzo per evitare malintesi in conformità con le leggi o gli usi locali.

Maggiore chiarezza in merito alle controversie. Stiamo chiarendo che se violi i nostri termini, i nostri rimedi non si limitano alla sospensione o alla cessazione del tuo accesso ai servizi, ma potrebbero includere altri rimedi ai sensi della legge vigente. In caso di problemi o controversie tra noi in merito ai presenti termini, avrai l'opportunità di descrivere i problemi e risolverli. Aggiornamenti per riflettere il funzionamento dei nostri servizi. Stiamo aggiungendo una spiegazione relativa al funzionamento dei nostri servizi e aggiornando alcuni nomi di brand di servizi Google che sono cambiati nel tempo.

Per gli utenti che risiedono nello Spazio Economico Europeo, inoltre, è previsto un testo più esplicativo per aiutarli a comprendere il concetto legale di “garanzie”.

