Dal 23 Aprile non sarà più disponibile lo SPID di Intesa: cosa devono fare gli utenti?

Nonostante la proroga delle convenzioni per lo SPID, il Sistema per l’Identità Digitale Italiano perde pezzi. L’Agid infatti ha annunciato che dal prossimo 23 Aprile 2023 Intesa non sarà più tra i gestori d’identità digitale abilitati, ed uscirà dalla lista dei provider autorizzati a rilasciare SPID.

In una nota apparsa sul proprio sito, l’Agenzia per l’Italia Digitale spiega che gli utenti che posseggono lo SPID di Intesa avranno la possibilità di riottenere le credenziali da un altro gestore. Intesa comunque entro il 31 Marzo 2023 provvederà ad informare tutti i propri utenti con la procedura e le modalità per ottenere i nuovi username e password. Alternativamente, è stato messo a disposizione un indirizzo mail dedicato, raggiungibile attraverso l’indirizzo info_spid@intesa.it , a cui è possibile scrivere per tutti i dubbi.

La questione SPID continua quindi ad essere al centro del dibattito pubblico, soprattutto dopo le dichiarazioni ed indiscrezioni che spingono verso un suo graduale pensionamento a favore di un’unica identità nazionale. L’Unione Europea parallelamente è al lavoro sull’EU Digital Wallet, un sistema d'identità digitale europeo che mira a favorire in un'unica app tutti i documenti nazionali oltre che l'interoperabilità tra le varie nazioni, con benefici importanti per i cittadini che viaggiano per lavoro o studio all'interno dei paesi dell'UE.