Recentemente 23 specie di animali sono state dichiarate ufficialmente estinte

Brutte notizie, purtroppo: l'US Fish and Wildlife Service (USFWS) degli Stati Uniti ha rimosso 23 specie protette dall'Endangered Species Act (ESA) perché non sono state viste in natura per decenni. Dette in altre parole più brutali, molto probabilmente queste specie si sono estinte.

Tra queste abbiamo il picchio dal becco avorio (Campephilus principalis), il picchio più grande degli Stati Uniti, insieme ad altri 10 uccelli. "Ognuna di queste 23 specie rappresenta una perdita permanente per il patrimonio naturale della nostra nazione e per la biodiversità globale", ha dichiarato al New York Times Bridget Fahey, la biologa della USFWS responsabile della classificazione per l'ESA. "Fa riflettere sul fatto che l'estinzione è una conseguenza del cambiamento ambientale causato dall'uomo".

Secondo alcuni ricercatori, alcune specie sono state dichiarate estinte troppo prematuramente e, come accade di rado, potrebbero essere individuate più avanti (come questo camaleonte che non si vedeva da 100 anni). Uno di questi è il picchio dal becco avorio, nonostante sia stato osservato l'ultima volta nel 1944. C'è da dire che l'USFWS ha trascurato numerosi avvistamenti non confermati, anche nelle fotografie, e perfino alcune "prove" come le piume.

Il picchio, comunque, "è sempre stato una specie molto sfuggente e, se esiste oggi, il suo numero è estremamente ridotto, limitato a luoghi difficili da investigare e comportamentalmente evasivo", ha dichiarato John Fitzpatrick, ex capo di ornitologia alla Cornell University, durante un'intervista con LiveScience.

Non solo volatili: anche specie acquatiche sono state dichiarate estinte, come la cozza di Marshall (Pleurobema marshalli), un'altra una specie di cozza d'acqua dolce chiamata Epioblasma othcaloogensis e due pesci d'acqua dolce. A proposito: sapete qual è la prima specie portata all'estinzione?